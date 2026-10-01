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Saharanpur News: शहर के कई इलाकों में आज बिजली रहेगी बाधित

Thu, 01 Oct 2026 01:41 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Thu, 01 Oct 2026 01:41 AM IST
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Power supply will be disrupted in several areas of the city today.
सहारनपुर। बृहस्पतिवार यानी आज शहर के कई इलाकों की बिजली बाधित रहेगी। इसके चलते संबंधित क्षेत्रों में दो से तीन घंटे तक बिजली कटौती रहेगी।
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नगरीय अधिशासी अभियंता (तकनीकी) गौरव कुमार ने बताया कि अनुरक्षण माह के अंतर्गत जैनबाग उपकेंद्र से जुड़े वर्धमान कालोनी, रायवाला, मुन्नालाल, पुराना जैनबाग, आजाद कालोनी, खाताखेड़ी, मदनपुरी आदि इलाकों में सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। हकीकत नगर उपकेंद्र से जुड़े गिल कालोनी, मिशन कंपाउंड, अहमदबाग, हकीकत नगर, पंजाबी बाग आदि में सुबह सात से नौ बजे तक बिजली नहीं रहेगी।

जनकनगर उपकेंद्र से जुड़े जनकनगर, शालीमार, लिंक रोड, कंपनी बाग, माधोनगर क्षेत्र में दोपहर 12 से दो बजे तक, मानकमऊ-शहरी उपकेंद्र के शारदा नगर, गलीरा रोड, गुरुदेव नगर, साहबजी नगर, लेबर कालोनी और ओजपुरा में सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक कटौती होगी। पार्श्वनाथ में सुबह 11 से दोपहर एक बजे, रामनगर में दोपहर 12 से दो बजे और कमेला कालोनी में भी दोपहर 12 से दो बजे तक मंडी समिति क्षेत्र के गढ़ी चुंगी, आली की चुंगी और संत नगर में भी दोपहर 12 से दो बजे तक कटौती रहेगी।
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