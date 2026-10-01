Saharanpur News: टॉफी दिलाने के बहाने बच्ची से बुजुर्ग ने किया आपत्तिजनक कृत्य

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पीड़ित ने तहरीर देकर पुलिस को बताया था कि चार दिन पहले बेटी मोहल्ले में कुछ बच्चों के साथ बाहर खेल रही थी। इसी दौरान मोहल्ले में चाय की दुकान पर बैठे 65 वर्षीय बुजुर्ग ने उसे अपने पास बुलाया। आरोप है कि उसने बच्ची को 10 रुपये दिए और टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। परिजनों का आरोप है कि आरोपी बच्ची को एकांत स्थान पर ले गया, जहां उसके साथ आपत्तिजनक कृत्य किया। घटना के बाद परिजन बच्ची घर लौटी तो वह गुमसुम और परेशान दिखाई। परिजनों ने उससे कारण पूछा तो बच्ची ने पूरी बात बताई। इसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे।पुलिस ने बच्ची की काउंसिलिंग कराते हुए बुजुर्ग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग की तलाश शुरू कर दी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिससे घटना से जुड़े तथ्यों की पुष्टि हो सके। पुलिस टीम सीसीटीवी के जरिये आरोपी तक पहुंची और उसे गिरफ्तार किया। सीओ प्रथम सारिका चौधरी ने बताया कि बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।