Saharanpur News: 2 अक्तूबर को सहारनपुर में आएंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, रणनीति पर होगा मंथन

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दरअसल, वोट चोरी के मुद्दों को लेकर चार दिन पहले कलक्ट्रेट में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई थी। इसके बाद महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी और महानगर उपाध्यक्ष हरिओम मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। दोनों की रिहाई के बाद अब प्रदेशाध्यक्ष स्वयं उनसे मुलाकात करने पहुंचेंगे। प्रदेशाध्यक्ष का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब कांग्रेस पश्चिमी यूपी में किसान अधिकार यात्रा शुरू कर रही है। दो अक्तूबर को मीरापुर से शुरू होने वाली यात्रा सात अक्तूबर को जेवर में समाप्त होगी। यात्रा के जरिये कांग्रेस किसानों के बीच संगठन की सक्रियता बढ़ाने और उनके मुद्दों को राजनीतिक अभियान से जोड़ने की तैयारी में है।कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी ने बताया कि कार्यक्रम के अनुसार प्रदेशाध्यक्ष सुबह मीरापुर में किसान अधिकार यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद करीब 11:45 बजे सहारनपुर पहुंचेंगे। इसके साथ ही स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद कर आगे की संगठनात्मक गतिविधियों और आंदोलनों को लेकर मार्गदर्शन करेंगे। सहारनपुर में हालिया पुलिस कार्रवाई के बाद प्रदेश अध्यक्ष का सीधे स्थानीय नेताओं के बीच पहुंचना कांग्रेस के लिए संगठनात्मक संदेश का हिस्सा भी है।