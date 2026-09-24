Saharanpur News: अंबाला मंडल के सभी स्टेशनों पर होगी टिकटों की जांच

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अंबाला मंडल के अधीन करीब 108 रेलवे स्टेशन हैं। इनमें छोटे-बड़े शामिल हैं। विजिलेंस की टीम ने लखनऊ रेलवे स्टेशन पर तैनात स्कवाड टिकट चेकिंग स्टाफ की जांच की थी। जांच के दौरान ईएफटी रसीदों पर जानबूझकर ओवरराइटिंग और कटिंग का मामला सामने आया था। टीटीई और स्कवाड दस्ता यात्रियों से पूरा जुर्माना वसूल रहे थे, लेकिन रेलवे खाते में कम राशि जमा कर राजस्व को नुकसान पहुंच रहे थे। इस खुलासे के बाद रेलवे मुख्यालय ने सभी मंडलों में जांच के आदेश दिए।अंबाला मंडल के सभी अनुभाग सीएमआई और टीसी को पत्र जारी कर अपने-अपने अधिकार क्षेत्र वाले रेलवे स्टेशन पर जांच शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। यह भी कहा गया कि रेलवे स्टेशन पर रोजाना दो बार चेकिंग अभियान चलाया जाए। अधिकारी जांच के दौरान ईएफटी में किसी भी प्रकार की ओवरराइटिंग, कटिंग या मिटाने के निशान, पढ़ने में न आने वाले या जानबूझकर बदले गए विवरण को चेक करेंगे। गड़बड़ी मिलने पर संबंधित टीटीई या स्कवाड स्टाफ की रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे।अंबाला मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर ईएफटी की जांच के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इस संबंध में पत्र भी जारी किया गया। ईएफटी में हेराफेरी मिलने पर कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा।- यशनजीत सिंह, सीनियर डीसीएम, अंबाला मंडल