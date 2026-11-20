सांसद के साथ लंच के बाद मस्जिद में अदा करेंगे नमाज

सांसद चंद्रशेखर के आवास पर दोपहर का भोजन करने के बाद ओवैसी पास में स्थित मस्जिद पहुंचेंगे। यहां उनके दोपहर की नमाज अदा करने का कार्यक्रम है। डीएम से मुलाकात, सांसद के आवास पर लंच और मस्जिद में नमाज के कार्यक्रम को लेकर उनके दौरे पर राजनीतिक गलियारों की नजर रहेगी।



दो माह पहले सहारनपुर में की थी जनसभा

करीब दो माह पहले भी असदुद्दीन ओवैसी सहारनपुर पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने यहां जनसभा की थी। अब गठबंधन के बाद सांसद चंद्रशेखर के आवास पर उनके पहुंचने को लेकर सहारनपुर और आसपास के क्षेत्रों में राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर बातचीत होती है और आगे की रणनीति को लेकर क्या संकेत मिलते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी।