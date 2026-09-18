Saharanpur News: प्रदेशीय कबड्डी प्रतियोगिता का विजेता बना वाराणसी मंडल, मेरठ उपविजेता

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संवाद न्यूज एजेंसीसहारनपुर। स्टेडियम में जारी प्रदेशीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का समापन बृहस्पतिवार को हुआ। फाइनल में वाराणसी ने मेरठ मंडल को हराकर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम को नकद 15 हजार रुपये व उपविजेता टीम मेरठ को 12 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया।क्रीड़ाधिकारी राहुल चोपड़ा ने बताया कि प्रतियोगिता में 17 मंडलों के 255 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अंतिम दिन क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले गए। प्रतियोगिता का पहला क्वार्टर फाइनल मैच वाराणसी मंडल बनाम विंध्याचल मंडल के मध्य खेला गया। इसमें वाराणसी मंडल 20-0 से विजयी रहा। दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच लखनऊ मंडल बनाम आगरा मंडल के मध्य खेला गया, जिसमें आगरा मंडल 29-16 से विजेता रहा। तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच सहारनपुर मंडल बनाम गोरखपुर मंडल के मध्य खेला गया। इसमें गोरखपुर मंडल 39-34 से विजयी रहा। चौथा क्वार्टर फाइनल मैच मेरठ मंडल बनाम आजमगढ़ मंडल के बीच खेला गया। मैच में मेरठ मंडल 26-22 से विजयी घोषित हुआ। प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मैच वाराणसी मंडल बनाम आगरा मंडल के मध्य हुआ। वाराणसी मंडल 26-22 से विजयी रहा।दूसरा सेमीफाइनल मैच गोरखपुर मंडल बनाम मेरठ मंडल के मध्य खेला गया। इसमें मेरठ मंडल 32-31 से विजयी रहा। प्रतियोगिता का फाइनल मैच वाराणसी मंडल बनाम मेरठ मंडल के मध्य खेला गया। वाराणसी मंडल 29-19 से विजयी रहा। इससे पहले विजेता टीम और खिलाड़ियों को नगर विधायक राजीव गुंबर ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सहायक प्रशिक्षक प्रवीण कुमार, ईश्वर पाल, लाल धर्मेंद्र प्रताप, जयेंद्र कुमार, आदेश कुमार, सुप्रिया, भावना तोमर, सनी कुमार, आकाश कुमार, प्रियंका, बृजेश कुमार आदि का सहयोग रहा।ये रहे निर्णायकनिर्णायकों की भूमिका में सुनील कुमार, शराफत अली, माया प्रसाद, अवनीश कुमार राय, निर्भय सिंह, अनूप सिंह, देवेश सिंह, सरफराज खान, संजू रानी, यशोदा त्रिपाठी, क्षमा शर्मा आदि रहे।बोले खिलाड़ी- मेरठ मंडल की खिलाड़ी मीनाक्षी शर्मा ने बताया कि तीन वर्ष से कबड्डी का अभ्यास कर रही हूं। इस वर्ष प्रतियोगिता में टीम को जीत नहीं मिल सकी। आगामी प्रतियोगिताओं में जीत के लिए पूरी कोशिश रहेंगी।- मेरठ मंडल की खिलाड़ी साक्षी डागर ने बताया कि दो वर्षों से कबड्डी प्रतियोगिता खेल रही हूं। इस बार टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया है। निराशा के साथ खुशी भी है।- वाराणसी मंडल की खिलाड़ी प्रीति कुमारी ने बताया कि प्रतियोगिता में जीत हासिल करना बेहद खुशी का पल है। बताया कि पिछले तीन वर्षों से अभ्यास कर रही हूं।- वाराणसी मंडल की खिलाड़ी शीतल गौड़ ने बताया कि चार वर्षों से कबड्डी का अभ्यास कर रही हूं। विजेता टीम का हिस्सा बनकर काफी अच्छा लग रहा है।