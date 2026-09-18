Saharanpur News: अंतरजनपदीय प्रतियोगिता के दूसरे दिन मेरठ ने किया शानदार प्रदर्शन
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:09 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:09 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। रिजर्व पुलिस लाइंस में 29वीं अंतरजनपदीय पुलिस एथलेटिक्स और साइकिलिंग प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। दूसरे दिन मेरठ जिले के खिलाड़ियों ने तीन स्पर्धाओं में पहला स्थान हासिल किया। दूसरे दिन 20 हजार मीटर वॉकचाल, दस हजार मीटर वॉकचाल, साइकिल दौड़ आदि स्पर्धाएं हुईं। प्रतियोगिता में जोन के आठ में से सात जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को होगा। दूसरे दिन के खेल के दौरान प्रतिसार निरीक्षक बीरेंद्र बहादुर, सुनील कुमार नेगी, सुदेश कुमार के अलावा प्रशिक्षक लाल धर्मेंद्र प्रताप, योगेंद्र यादव, अनिल कुमार सैनी आदि मौजूद रहे।
- यह रहे परिणाम
- 20,000 मीटर वॉकचाल पुरुष
स्थान
-- --विजेता खिलाड़ी -- --जनपद
पहला
-- -- विशांत राणा -- --मेरठ
दूसरा
-- --अमित कुमार -- --गाजियाबाद
तीसरा
-- --अमित कुमार -- --हापुड़
- डेकाथलॉन पुरुष
स्थान
-- --विजेता खिलाड़ी -- --जनपद
पहला
-- --विनीत कुमार -- --गाजियाबाद
दूसरा
-- --ललित -- --मेरठ
तीसरा
-- --युकेश -- --हापुड़
- 20,000 मीटर वॉकचाल महिला
स्थान
-- --विजेता खिलाड़ी -- --जनपद
पहला
-- --कामिनी -- --हापुड़
दूसरा
-- --यशोदा -- --बागपत
तीसरा
-- --पूजा -- --हापुड़
- 10,000 मीटर वॉकचाल महिला
स्थान
-- --विजेता खिलाड़ी -- --जनपद
पहला
-- --मीना चौधरी -- --बागपत
दूसरा
-- --मीना -- --मेरठ
तीसरा
-- --गीता -- --गाजियाबाद
- 20 किमी साइकिल रेस महिला
स्थान
-- --विजेता खिलाड़ी -- --जनपद
पहला
-- --आरती -- --मेरठ
दूसरा
-- --बुलबुल -- --सहारनपुर
- 20 किमी साइकिल रेस पुरुष
स्थान
-- --विजेता खिलाड़ी -- --जनपद
पहला
-- --सैयद बुरहान अली -- --मेरठ
दूसरा
-- --अतुल -- --मेरठ
तीसरा
-- --जितेंद्र -- --गाजियाबाद
- 40 किमी साइकिल रेस पुरुष
स्थान
-- --विजेता खिलाड़ी -- --जनपद
पहला
-- --केशव शर्मा -- --गौतमबुद्धनगर
दूसरा
-- --रियाजुद्दीन -- --मेरठ
तीसरा
-- --मुकुल -- --गौतमबुद्धनगर
- 5000 मीटर दौड़ महिला
स्थान
-- --विजेता खिलाड़ी -- --जनपद
पहला
-- --दीपा चौहान -- --सहारनपुर
दूसरा
-- -- रविता -- --गाजियाबाद
तीसरा
-- --अंजू -- --गाजियाबाद
- 5000 मीटर दौड़ पुरुष
स्थान
-- --विजेता खिलाड़ी -- --जनपद
पहला
-- -- रामबाबू -- --हापुड़
दूसरा
-- --सुरेंद्र -- --मेरठ
तीसरा
--- पुष्पेंद्र -- --मुजफ्फरनगर
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सहारनपुर। रिजर्व पुलिस लाइंस में 29वीं अंतरजनपदीय पुलिस एथलेटिक्स और साइकिलिंग प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। दूसरे दिन मेरठ जिले के खिलाड़ियों ने तीन स्पर्धाओं में पहला स्थान हासिल किया। दूसरे दिन 20 हजार मीटर वॉकचाल, दस हजार मीटर वॉकचाल, साइकिल दौड़ आदि स्पर्धाएं हुईं। प्रतियोगिता में जोन के आठ में से सात जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को होगा। दूसरे दिन के खेल के दौरान प्रतिसार निरीक्षक बीरेंद्र बहादुर, सुनील कुमार नेगी, सुदेश कुमार के अलावा प्रशिक्षक लाल धर्मेंद्र प्रताप, योगेंद्र यादव, अनिल कुमार सैनी आदि मौजूद रहे।
- यह रहे परिणाम
- 20,000 मीटर वॉकचाल पुरुष
स्थान
पहला
दूसरा
तीसरा
- डेकाथलॉन पुरुष
स्थान
पहला
दूसरा
तीसरा
- 20,000 मीटर वॉकचाल महिला
स्थान
पहला
दूसरा
तीसरा
- 10,000 मीटर वॉकचाल महिला
स्थान
पहला
दूसरा
तीसरा
- 20 किमी साइकिल रेस महिला
स्थान
पहला
दूसरा
- 20 किमी साइकिल रेस पुरुष
स्थान
पहला
दूसरा
तीसरा
- 40 किमी साइकिल रेस पुरुष
स्थान
पहला
दूसरा
तीसरा
- 5000 मीटर दौड़ महिला
स्थान
पहला
दूसरा
तीसरा
- 5000 मीटर दौड़ पुरुष
स्थान
पहला
दूसरा
तीसरा