Saharanpur News: यूजीसी नियमों और एससी-एसटी एक्ट के विरोध में सवर्ण समाज की पंचायत

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पंचायत में कार्तिकेय राणा ने कहा कि सवर्ण समाज का देश के प्रति गौरवशाली योगदान रहा है। कानून के कारण कई युवा मुकदमों का सामना कर रहे हैं। सरकार को इस मामले में पुनर्विचार करना चाहिए। पूर्व विधायक शशिबाला पुंडीर और भूमिहार ब्राह्मण सभा के मांगेराम त्यागी समेत अन्य लोगों ने विचार रखते हुए इसका पुरजोर विरोध किया। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम रामपुर मनिहारान रामभरोसे सारण और सीओ देवबंद अमित सिंह को सौंपा गया। ज्ञापन में यूजीसी के नियमों और एससी-एसटी एक्ट की समीक्षा के लिए सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने की मांग की गई। इस मौके पर आचार्य वासुदेव, संजय फौजी, साध्वी देवा राणा समेत काफी संख्या में युवा मौजूद रहे।

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बड़गांव। यूजीसी के नए नियमों और एससी-एसटी एक्ट के विरोध में रविवार को गोगा म्हाड़ी स्थल पर सवर्ण समाज के लोगों ने पंचायत हुई। इसमें दोनों मुद्दों पर पुनर्विचार की मांग करते हुए निर्णय लिया गया कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर विभिन्न स्तरों पर विरोध किया जाएगा।