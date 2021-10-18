फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Cloudy skies may return from tomorrow; there is also a possibility of light rain.

Saharanpur News: कल से फिर छाए रह सकते हैं बादल, बूंदाबांदी होने के भी आसार

Mon, 05 Oct 2026 01:01 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 01:01 AM IST
विज्ञापन
Cloudy skies may return from tomorrow; there is also a possibility of light rain.
-मौसम विभाग ने तीन से चार दिन तक मौसम बदलने रहने का अनुमान जताया
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। मौसम फिर से करवट बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार जनपद में कल यानी छह अक्तूबर को फिर से बादल छाए रह सकते हैं। कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी भी होने का अनुमान जताया गया है। ऐसा तीन से चार दिन तक रह सकता है।

जनपद में पिछले सप्ताह आंधी और भारी बारिश की आशंका को लेकर प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया था। स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी तक करनी पड़ी थी। हालांकि बेहद हल्की बूंदाबांदी के साथ हालात सामन्य ही रहे थे। हवा और बूंदाबांदी से तापमान में जरूर गिरावट आ गई थी। न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक आ गया था, जिसने ठंडक का अहसास लोगों को कराया था। उसके बाद से लगातार तापमान बढ़ा हुआ है। न्यूनतम तापमान 27.2 और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। अब मौसम विभाग ने फिर से मौसम बिगड़ने की ओर इशारा किया है। रविवार की दोपहर करीब एक बजे भी हल्के बादल छा गए थे। मिर्जापुर स्थित मौसम वेधशाला के प्रभारी अमीर आलम ने बताया कि छह अक्तूबर को जनपद में बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि चार से पांच दिन तक हल्के बादल छाए रह सकते हैं।
विज्ञापन

------
बीते दस दिन का तापमान
तिथि--------न्यूनतम----अधिकतम
04 अक्तूबर---27.2------33
03 अक्तूबर---27-------33
02 अक्तूबर---26.5------34
01 अक्तूबर---27-------35
30 सितंबर---26.5-------34
29 सितंबर---27--------34
28 सितंबर---25--------29
27 सितंबर---23--------26
26 सितंबर---26--------28
25 सितंबर---27--------33
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed