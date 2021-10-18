Saharanpur News: कल से फिर छाए रह सकते हैं बादल, बूंदाबांदी होने के भी आसार

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संवाद न्यूज एजेंसीसहारनपुर। मौसम फिर से करवट बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार जनपद में कल यानी छह अक्तूबर को फिर से बादल छाए रह सकते हैं। कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी भी होने का अनुमान जताया गया है। ऐसा तीन से चार दिन तक रह सकता है।जनपद में पिछले सप्ताह आंधी और भारी बारिश की आशंका को लेकर प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया था। स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी तक करनी पड़ी थी। हालांकि बेहद हल्की बूंदाबांदी के साथ हालात सामन्य ही रहे थे। हवा और बूंदाबांदी से तापमान में जरूर गिरावट आ गई थी। न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक आ गया था, जिसने ठंडक का अहसास लोगों को कराया था। उसके बाद से लगातार तापमान बढ़ा हुआ है। न्यूनतम तापमान 27.2 और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। अब मौसम विभाग ने फिर से मौसम बिगड़ने की ओर इशारा किया है। रविवार की दोपहर करीब एक बजे भी हल्के बादल छा गए थे। मिर्जापुर स्थित मौसम वेधशाला के प्रभारी अमीर आलम ने बताया कि छह अक्तूबर को जनपद में बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि चार से पांच दिन तक हल्के बादल छाए रह सकते हैं।बीते दस दिन का तापमानतिथिन्यूनतमअधिकतम04 अक्तूबर-27.23303 अक्तूबर-27-3302 अक्तूबर-26.53401 अक्तूबर-27-3530 सितंबर-26.5-3429 सितंबर-273428 सितंबर-252927 सितंबर-232626 सितंबर-262825 सितंबर-2733