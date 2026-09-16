फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Umar Khalid Case: Imran Masood Says Supreme Court Should Take Cognizance if Justice System Is Questioned

उमर खालिद मामला: इमरान मसूद बोले- न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए संज्ञान

Wed, 16 Sep 2026 04:33 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 16 Sep 2026 04:33 PM IST
सार

सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उमर खालिद मामले पर कहा कि न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए।

विज्ञापन
Umar Khalid Case: Imran Masood Says Supreme Court Should Take Cognizance if Justice System Is Questioned
इमरान मसूद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। उमर खालिद मामले को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने न्याय व्यवस्था और मौलिक अधिकारों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इमरान मसूद ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति के साथ सिर्फ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है तो यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

विज्ञापन

 

 

न्याय व्यवस्था पर उठाए सवालों पर संज्ञान की मांग
इमरान मसूद ने कहा कि न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर न्याय नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। उनका कहना है कि न्याय व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों पर शीर्ष अदालत को ध्यान देना चाहिए।

यह भी पढ़ें: अंकित हत्याकांड में बड़ा अपडेट: सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने वाला गायक भूपेंद्र ढींगरा गिरफ्तार

धर्म के आधार पर भेदभाव का मुद्दा उठाया
कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के साथ सिर्फ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है तो यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से मामले पर संज्ञान लेने की बात कही।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed