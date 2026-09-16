उमर खालिद मामला: इमरान मसूद बोले- न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए संज्ञान

सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। उमर खालिद मामले को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने न्याय व्यवस्था और मौलिक अधिकारों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इमरान मसूद ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति के साथ सिर्फ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है तो यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

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