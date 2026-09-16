उमर खालिद मामला: इमरान मसूद बोले- न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए संज्ञान
सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उमर खालिद मामले पर कहा कि न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए।
विस्तार
सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। उमर खालिद मामले को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने न्याय व्यवस्था और मौलिक अधिकारों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इमरान मसूद ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति के साथ सिर्फ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है तो यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
#WATCH सहारनपुर, उत्तर प्रदेश: उमर खालिद मामले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "... अगर देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के साथ सिर्फ़ धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो यह उनके मौलिक अधिकारों का… pic.twitter.com/S8TUL7W0vJ— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 16, 2026विज्ञापन
न्याय व्यवस्था पर उठाए सवालों पर संज्ञान की मांग
इमरान मसूद ने कहा कि न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर न्याय नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। उनका कहना है कि न्याय व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों पर शीर्ष अदालत को ध्यान देना चाहिए।
यह भी पढ़ें: अंकित हत्याकांड में बड़ा अपडेट: सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने वाला गायक भूपेंद्र ढींगरा गिरफ्तार
धर्म के आधार पर भेदभाव का मुद्दा उठाया
कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के साथ सिर्फ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है तो यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से मामले पर संज्ञान लेने की बात कही।