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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Two Youths Swept Away While Bathing in Yamuna River in Saharanpur, Search Underway

सहारनपुर: यमुना नदी में नहाते समय दो युवक तेज बहाव में बहे, लापता; गोताखोरों से तलाश जारी

Fri, 04 Sep 2026 04:58 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 04 Sep 2026 04:58 PM IST
सार

सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र के दौलतपुर घाट पर यमुना में नहाते समय दो युवक तेज बहाव में बहकर लापता हो गए। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नदी में तलाश शुरू कराई, लेकिन अभी तक दोनों का पता नहीं चल सका है।

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Two Youths Swept Away While Bathing in Yamuna River in Saharanpur, Search Underway
युवकों की तलाश करती टीम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र में दौलतपुर घाट पर यमुना नदी में नहाते समय दो युवक तेज बहाव में बहकर लापता हो गए। दोनों युवक सुबह अपने दो भाइयों के साथ नदी किनारे पहुंचे थे। हादसे के बाद उनके साथ आए भाइयों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नदी में तलाश शुरू करा दी है।

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नहाने के लिए नदी में उतरे थे दोनों युवक
गंगोह कोतवाली क्षेत्र के दौलतपुर घाट पर शुक्रवार सुबह चार युवक यमुना तट पर पहुंचे थे। गंगोह के मोहल्ला मुबारक अली निवासी अनस (20) और फरदीन (24) नहाने के लिए नदी में उतर गए, जबकि उनके दो भाई बाहर ही रुक गए।

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तेज बहाव में गहरे पानी में समा गए
बताया गया कि यमुना में पानी का बहाव तेज था। नहाते समय अनस और फरदीन खुद को संभाल नहीं सके और देखते ही देखते गहरे पानी में समा गए।

भाइयों ने शोर मचाकर लोगों को बुलाया
दोनों युवकों को डूबता देख बाहर खड़े उनके भाइयों ने शोर मचाया। आवाज सुनकर आसपास के राहगीर और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस-प्रशासन को दी।

गोताखोरों की मदद से तलाश जारी
सूचना मिलने पर कोतवाली प्रभारी इंद्रेश चौहान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि गोताखोरों की टीम को नदी में उतारकर दोनों युवकों की तलाश कराई जा रही है। अभी तक दोनों युवकों का कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस और स्थानीय लोग लगातार नदी में संभावित स्थानों पर तलाश कर रहे हैं।

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