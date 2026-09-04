सहारनपुर: यमुना नदी में नहाते समय दो युवक तेज बहाव में बहे, लापता; गोताखोरों से तलाश जारी

तेज बहाव में गहरे पानी में समा गए

बताया गया कि यमुना में पानी का बहाव तेज था। नहाते समय अनस और फरदीन खुद को संभाल नहीं सके और देखते ही देखते गहरे पानी में समा गए।



भाइयों ने शोर मचाकर लोगों को बुलाया

दोनों युवकों को डूबता देख बाहर खड़े उनके भाइयों ने शोर मचाया। आवाज सुनकर आसपास के राहगीर और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस-प्रशासन को दी।



गोताखोरों की मदद से तलाश जारी

सूचना मिलने पर कोतवाली प्रभारी इंद्रेश चौहान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि गोताखोरों की टीम को नदी में उतारकर दोनों युवकों की तलाश कराई जा रही है। अभी तक दोनों युवकों का कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस और स्थानीय लोग लगातार नदी में संभावित स्थानों पर तलाश कर रहे हैं।