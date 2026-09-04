एक्सक्लूसिव: नवजातों की ढाल कमजोर, स्तनपान में 46.2 फीसदी गिरावट, शिशु को दूध पिलाने पर नहीं माताओं का जोर

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राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक, संस्थागत प्रसव के बाद देखभाल और बीमारी में इलाज कराने की प्रवृत्ति बेहतर हुई है। जन्म के एक घंटे के अंदर स्तनपान कराने वाली महिलाओं का प्रतिशत 26.7 से बढ़कर 37.1 प्रतिशत हुआ है यानी 10.4 प्रतिशत सुधार हुआ, लेकिन छह माह तक स्तनपान, विटामिन-ए और महत्वपूर्ण टीकों में गिरावट आई है। छह माह तक केवल मां का दूध पिलाने की दर 46.2 प्रतिशत गिरी है।



हेपेटाइटिस-बी की तीसरी खुराक पाने वाले बच्चों का प्रतिशत 82.7 से घटकर 62.8 प्रतिशत हो गया। विटामिन-ए की खुराक पाने वाले बच्चों में भी गिरावट आई। 82.7 से घटकर 65.5 प्रतिशत पहुंच।



स्तनपान की घटती दर के प्रमुख कारण

सहारनपुर ऑब्स एवं गायनी सोसायटी अध्यक्ष डॉ. पूनम त्यागी ने बताया कि स्तनपान की घटती दर के पीछे कई व्यावहारिक कारण हैं। पहला निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को प्रसव के बाद लंबे समय तक छुट्टी नहीं मिल पाती। ऐसे में महिलाएं मजबूरी में ऊपर का दूध या अन्य आहार शुरू कर देती हैं।



दूसरा गर्भावस्था और प्रसव के बाद पर्याप्त संतुलित खानपान है। बदलती जीवनशैली में पौष्टिक भोजन की जगह फास्ट फूड, अनियमित भोजन और कम पौष्टिक आहार का चलन बढ़ रहा है। तीसरा प्रसव के तुरंत बाद विशेषकर सिजेरियन डिलीवरी।