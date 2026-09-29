Saharanpur News: निर्यात के लिए बागवानी फसलों पर किसानों को दिया प्रशिक्षण

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कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम, जिला पंचायत सदस्य रामेंद्र राणा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। जिला उद्यान अधिकारी गमपाल सिंह ने औद्यानिक फसलों के निर्यात और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। एपीडा वाराणसी के सतेंद्र कुमार ने किसानों को निर्यात करने व विदेशों में ग्राहक तलाशने के बारे में विस्तार से बताया। कृषि विज्ञान केंद्र के डॉ. मनोज सिंह ने मशरूम उत्पादन और डॉ. वीरेंद्र सिंह वर्मा ने सब्जी उत्पादन के प्रति जागरूक किया।जिला कृषि अधिकारी कपिल कुमार ने जैविक उर्वरक और पोषक तत्वों के उपयोग के बारे में बताया। संयुक्त निदेशक विजय चंद ने पौधशाला, शहद उत्कृष्टता केंद्र तथा फलदार व सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की जानकारी दी। किसानों को आम में फ्रूट बैग लगाने, पॉलीहाउस में जरबेरा, गुलाब और सब्जी उत्पादन के फायदे भी बताए गए। कार्यक्रम में 11 ब्लॉकों के किसानों ने प्रतिभाग किया।