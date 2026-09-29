Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

विज्ञापन



जनसुनवाई:-

-जन समस्याओं को सुनने और उनके निस्तारण के लिए नगर निगम में जनसुनवाई सुबह 10 बजे से।

-- -

धरना:-

-गांव सलारपुरा में कट की मांग और अंडरपास में जलभराव होने के विरोध में लखनौती में 71वें दिन धरना सुबह 10 बजे से।

-- -

धार्मिक:-

-देवबंद के श्री विश्वकर्मा मंदिर भूल्लनशाह में श्रीमद्भगवत कथा और श्री विश्वकर्मा पुराण कथा दोपहर 02 बजे से।

-पुवांरका के गांव लाडवा में तीसरे दिन की श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।

-गंगोह के बाईपास स्थित एक बैंक्वेट हॉल में बाबा बंशी वालों के सेवा भारती परिवार की ओर से तीसरे दिन की श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न तीन बजे से।

-देवबंद के श्री गीता भवन में श्री गीता प्रचार समिति की ओर से चौथे दिन की श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 03 बजे से।

-- -

सांस्कृतिक:-

-मेला गुघाल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शृंखला में जीआईसी सभागार में हमारी संस्कृति-हमारी पहचान कार्यक्रम रात 08 बजे से।





आज के कार्यक्रम