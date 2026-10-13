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Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

Tue, 13 Oct 2026 01:06 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 13 Oct 2026 01:06 AM IST
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Today's events
आज के कार्यक्रम
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खेल:-
-डॉ. आंबेडकर स्टेडियम में प्रदेशीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले सुबह 09 बजे से।
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जनसुनवाई:-
-जन समस्याओं की सुनवाई और निराकरण के लिए नगर निगम में जनसुनवाई सुबह 10 बजे से।
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सम्मान समारोह:-
-पुलिस लाइन में ग्राम प्रहरी सम्मान समारोह पूर्वाह्न 11:30 बजे से।
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धार्मिक:-
-सिद्धपीठ श्री शाकंभरी देवी में शारदीय तीसरा नवरात्र मेला प्रात: 08 बजे से।
-चिलकाना के सुल्तानपुर में चल रही रामलीला में हनुमान जी की झांकी और राम सुग्रीव मित्रता का मंचन रात 08 बजे से।
-आवास विकास स्थित हरि मंदिर में आयोजित शारदीय नवरात्र महोत्सव के तहत मां की चौकी कार्यक्रम रात 8:30 बजे से।
-भारतीय कला संगम की ओर से गोविंद नगर में आयोजित रामलीला के तहत सुर्पणखा अंग भंग, सीता हरण का मंचन रात 8:30 बजे से।
-देवबंद के रेलवे रोड स्थित दुर्गा कॉलोनी में श्रीराम जानकी लीला समिति की ओर से रामलीला का मंचन रात 8:30 बजे से।
-मानवीय कल्याण समिति की ओर से लेबर कॉलोनी में आयोजित रामलीला में सीता हरण का मंचन रात 09 बजे से।
-श्रीरामलीला महोत्सव के तहत बेहट रोड स्थित रामलीला मैदान में दशरथ स्वर्गारोहण, चित्रकूट में भरत मिलाप का मंचन रात 09 बजे से।
-श्री राधाकृष्ण मंदिर क्लब की ओर से गांधी पार्क में आयोजित रामलीला के तहत सीता हरण का मंचन रात 9:30 बजे से।
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सांस्कृतिक:-
-मेला गुघाल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में जीआईसी सभागार में कार्यक्रम रात 08 बजे से।
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