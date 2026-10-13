Saharanpur News: एक सप्ताह में पांच डिग्री गिरा तापमान, मौसम में बढ़ी ठंडक

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पिछले सप्ताह जनपद में तीन बारिश हुई है। दो दिन अलग-अलग क्षेत्रों में हल्की ओलावृष्टि हुई, जबकि बीते रविवार को आंधी के साथ झमाझम बारिश, जो 28 एमएम दर्ज की गई है। उसके बाद से मौसम ठंडा है। सोमवार को धूप निकलने के बावजूद घरों के अंदर ठंडक रही। मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिन मौसम साफ रहने और तापमान में वृद्धि का अनुमान जताया है। मौसम वेधशाला प्रभारी अमीर आलम ने बताया कि 16 अक्तूबर को फिर से हल्के बादल छा सकते हैं। उधर, सोमवार को न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस गिरकर 25 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। अधिकतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट रही और वह 30 डिग्री सेल्सियस रहा।पिछले एक सप्ताह का तापमानतिथिन्यूनतम-अधिकतम12 अक्तूबर-25-3011 अक्तूबर-27-3110 अक्तूबर-27-3409 अक्तूबर-26-3208 अक्तूबर-26-3207 अक्तूबर-27-3306 अक्तूबर-27-35