फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Encroachments removed from Puwarka Block to Mahipura Chowk; fines collected.

Saharanpur News: पुवांरका ब्लॉक से माहीपुरा चौक तक हटाया अतिक्रमण, जुर्माना वसूला

Tue, 13 Oct 2026 01:16 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 13 Oct 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
Encroachments removed from Puwarka Block to Mahipura Chowk; fines collected.
सहारनपुर। अतिक्रमण के कारण राहगीरों को हो रही परेशानी को देखते हुए सोमवार को जोन एक में पुवांरका ब्लॉक से माहीपुरा चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। अतिक्रमणकारियों से जुर्माना भी वसूला गया।
विज्ञापन

जोन एक के प्रभारी एवं सहायक नगर आयुक्त जेपी यादव के निर्देशन में नगर निगम का प्रवर्तन दल सोमवार को पुवांरका ब्लॉक पहुंचा। जेसीबी और दल-बल के साथ टीम को देखकर अतिक्रमणकारियों ने आनन फानन में सामान समेटना शुरू कर दिया। इसके बावजूद करीब दो दर्जन दुकानों का स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण हटवाया गया। कुछ दुकानदार सड़क पर सरिया, सीमेंट रखकर बेच रहे थे। कुछ ने रेडीमेड कपड़ों को ही सड़कों पर सजाया हुआ था। ऐसे लोगों से 8500 रुपये जुर्माना वसूला गया। दोबाना अतिक्रमण हुआ पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अभियान में प्रवर्तन दल के रणदीप, विक्रम, शिव कुमार, अमित कुमार, मेहरबान अली, विकास कुमार आदि रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed