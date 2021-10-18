Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

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खेल:-

- तीतरों स्थित श्री सरस्वती इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।

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रक्तदान शिविर:-

-सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानौता में रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे से।

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धार्मिक:-

-गंगोह के बाईपास स्थित प्रभा गार्डन में चल रही श्रीमद्भागवत कथा का समापन दोपहर 12 बजे से।

- देवबंद में श्री विश्वकर्मा मंदिर भूल्लन शाह में श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री विश्वकर्मा पुराण कथा के समापन पर भंडारा दोपहर 12 बजे से।

2. देवबंद के श्री गीता भवन में श्री गीता प्रचार समिति के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर भंडारा दोपहर 12 बजे।

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सांस्कृतिक:-

-मेला गुघाल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में जीआईसी सभागार में मेरा सहारनपुर-मेरा गौरव कार्यक्रम रात 08 बजे से।

आज के कार्यक्रम