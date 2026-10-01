Saharanpur News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Thu, 01 Oct 2026 01:18 AM IST
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आज के कार्यक्रम
भाषण प्रतियोगिता:-
-आर्य कन्या इंटर कॉलेज खालापार में भाषण प्रतियोगिता प्रात: 08 बजे से।
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रक्तदान शिविर:-
-अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से एसबीडी जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे से।
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स्वास्थ्य:-
-सेवा संकल्प अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नागल में स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 10 बजे से।
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खेल:-
-डॉ. आंबेडकर स्टेडियम में कबड्डी का मंडलीय चयन ट्रायल पूर्वाह्न 11 बजे से।
-जूनियर बालिकाओं की हैंडबॉल टीम का चयन ट्रायल जेवी जैन कॉलेज में दोपहर 12 बजे से।
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बैठक:-
-अखिल भारतीय सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसायटी की बैठक प्रताप मार्केट स्थित कार्यालय पर दोपहर 12 बजे से।
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धार्मिक:-
-पुवांरका के गांव लाड़वा में पांचवें दिन श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
-देवबंद के श्री विश्वकर्मा मंदिर भूल्लनशाह में छठे दिन की श्रीमद्भागवत कथा एवं विश्वकर्मा पुराण कथा दोपहर 02 बजे से।
-गंगोह के बाईपास स्थित एक बैंक्वेट हॉल में बाबा बंशी वालों के सेवा भारती परिवार की ओर से पांचवें दिन की श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 03 बजे से।
-देवबंद के श्री गीता भवन में श्री गीता प्रचार समिति की ओर से छठे दिन की श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 03 बजे से।
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सांस्कृतिक:-
-मेला गुघाल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में जीआईसी सभागार में पंजाबी कवि दरबार रात 08 बजे से।
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भाषण प्रतियोगिता:-
-आर्य कन्या इंटर कॉलेज खालापार में भाषण प्रतियोगिता प्रात: 08 बजे से।
रक्तदान शिविर:-
-अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से एसबीडी जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे से।
स्वास्थ्य:-
-सेवा संकल्प अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नागल में स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 10 बजे से।
खेल:-
-डॉ. आंबेडकर स्टेडियम में कबड्डी का मंडलीय चयन ट्रायल पूर्वाह्न 11 बजे से।
-जूनियर बालिकाओं की हैंडबॉल टीम का चयन ट्रायल जेवी जैन कॉलेज में दोपहर 12 बजे से।
बैठक:-
-अखिल भारतीय सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसायटी की बैठक प्रताप मार्केट स्थित कार्यालय पर दोपहर 12 बजे से।
धार्मिक:-
-पुवांरका के गांव लाड़वा में पांचवें दिन श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
-देवबंद के श्री विश्वकर्मा मंदिर भूल्लनशाह में छठे दिन की श्रीमद्भागवत कथा एवं विश्वकर्मा पुराण कथा दोपहर 02 बजे से।
-गंगोह के बाईपास स्थित एक बैंक्वेट हॉल में बाबा बंशी वालों के सेवा भारती परिवार की ओर से पांचवें दिन की श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 03 बजे से।
-देवबंद के श्री गीता भवन में श्री गीता प्रचार समिति की ओर से छठे दिन की श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 03 बजे से।
सांस्कृतिक:-
-मेला गुघाल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में जीआईसी सभागार में पंजाबी कवि दरबार रात 08 बजे से।