Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

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खेल:-

-देवबंद के सर्वोदय ज्ञान पब्लिक स्कूल में सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 ताईक्वांडो प्रतियोगिता का तीसरा दिन सुबह 10 बजे से।

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धरना:-

-सलारपुर में कट की मांग और अंडरपास में होने वाले जलभराव के समाधान की मांग को लेकर लखनौती में धरना सुबह 10 बजे से।

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पुस्तक विमोचन:-

-दिल्ली रोड स्थित गुर्जर भवन में गुजरात्रा-2 पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम अपराह्न 03 बजे से।

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राजनीति:-

-पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सहारनपुर में आगमन दोपहर 12:45 बजे से।

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धार्मिक:-

-पिलखनी स्थित राधा स्वामी सत्संग आश्रम में सत्संग का दूसरा दिन सुबह 10:30 बजे से।

-गांव बेरखेड़ी में श्रीमद्भागवत कथा रात 09 बजे से।

-तीतरों के रामलीला भवन में श्रीराम शिव कृष्ण कथा सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत कथा रात 09 बजे से।

-नानौता में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कृष्ण लीला चौक पर श्रीमद्भागवत कथा रात 09 बजे से।

आज के कार्यक्रम