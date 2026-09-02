Saharanpur News: 40 मिनट की बारिश में जलमग्न हुई सड़कें और कॉलोनियां

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सुबह से ही हल्के बादल छाए हुए थे। दोपहर करीब 12:30 बजे काली घटा छा गई और बूंदाबांदी शुरू हो गई। शहरी क्षेत्र में बेहद कम और बेहट रोड क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई। कुछ ही देर बार बादल छट गए और धूप निकल आई। इसके बाद अपराह्न करीब तीन बजे फिर बारिश शुरू हुई। इस बार शहर में तेज बारिश हुई, जबकि देहात क्षेत्र में हल्की बारिश थी। करीब 40 मिनट की झमाझम बारिश के कारण शहर की अनेक सड़कें और कॉलोनियों में जलभराव हुआ।डॉ. आंबेडकर स्टेडियम के सामने की सड़क पर भारी जलभराव के चलते अग्निवीर भर्ती रैली के लिए लगे तंबू में पानी भर गया। गैराज के सामने की सड़क पर भारी जलभराव रहा। जनमंच सभागार परिसर में भी जलभराव हुआ। इसके अलावा सर्किट हाउस मार्ग, बापूजी नगर, शिवाजी नगर, नवीन नगर, ओजपुरा, चंद्रनगर, हसनपुर, प्रकाशलोक कॉलोनी, मानकमऊ, विल्सन का बाग, नंदवाटिका, लेकर कॉलोनी आदि की कई गलियों में भारी जलभराव हुआ। इसकी वजह से स्थानीय निवासियों और राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी। न्यूनतम तापमान 29 और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।आज भी हो सकती है बारिशमौसम विभाग ने जनपद में बुधवार को भी बारिश होने की संभावना जताई है। मिर्जापुर स्थित मौसम वेधशाला प्रभारी अमीर आलम ने बताया कि बुधवार को सुबह से ही बादल छाए रहेंगे। कई क्षेत्रों में अधिक तो कहीं कम बारिश होने की संभावना है।