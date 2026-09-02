Saharanpur News: विवाहिता प्रियंका की हत्या में पति गिरफ्तार, भाई फरार
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Wed, 02 Sep 2026 01:11 AM IST
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देवबंद/तल्हेड़ी बुजुर्ग। गंगदासपुर जट्ट गांव में घरेलू कलह के चलते विवाहिता प्रियंका (36) की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पति सतीश को गिरफ्तार किया है। जबकि जेठ रामकिशन अभी फरार है। हरिद्वार के भक्तों वाली निवासी मृतका के भाई मांगेराम की तहरीर पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या और शव छिपाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।
रविवार को हुई घटना के बाद ससुराल पक्ष ने रात के अंधेरे में ही प्रियंका के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इससे पुलिस की जांच में कई सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी पति सतीश ने बताया कि प्रियंका मायके जाना चाहती थी। उसके इन्कार करने पर दोनों के बीच कहासुनी हुई। इसी दौरान गुस्से में प्रियंका ने अपने कुछ कपड़े जला दिए। बाद में उसने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया।
हालत बिगड़ने पर सतीश उसे चिकित्सक के पास ले गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस सतीश के इस दावे की जांच कर रही है। शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाने के कारण मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। घटनास्थल पर मिले लाल निशानों को लेकर भी जांच की गई। पुलिस के मुताबिक यह खून के निशान नहीं, बल्कि पुराने पेंट के निशान थे। शव को आनन-फानन में जलाए जाने के कारण पुलिस ससुराल पक्ष की भूमिका को लेकर भी गंभीरता से जांच कर रही है।
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पति सतीश ने पूछताछ में बताया कि कहासुनी के बाद प्रियंका ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया था। शव का जल्द अंतिम संस्कार किए जाने की भी जांच की जा रही है। मृतका की मौत की वास्तविक वजह और पूरे घटनाक्रम के सभी पहलुओं को जांच में शामिल किया गया है।
- अमित कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी, देवबंद
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रविवार को हुई घटना के बाद ससुराल पक्ष ने रात के अंधेरे में ही प्रियंका के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इससे पुलिस की जांच में कई सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी पति सतीश ने बताया कि प्रियंका मायके जाना चाहती थी। उसके इन्कार करने पर दोनों के बीच कहासुनी हुई। इसी दौरान गुस्से में प्रियंका ने अपने कुछ कपड़े जला दिए। बाद में उसने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया।
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हालत बिगड़ने पर सतीश उसे चिकित्सक के पास ले गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस सतीश के इस दावे की जांच कर रही है। शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाने के कारण मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। घटनास्थल पर मिले लाल निशानों को लेकर भी जांच की गई। पुलिस के मुताबिक यह खून के निशान नहीं, बल्कि पुराने पेंट के निशान थे। शव को आनन-फानन में जलाए जाने के कारण पुलिस ससुराल पक्ष की भूमिका को लेकर भी गंभीरता से जांच कर रही है।
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पति सतीश ने पूछताछ में बताया कि कहासुनी के बाद प्रियंका ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया था। शव का जल्द अंतिम संस्कार किए जाने की भी जांच की जा रही है। मृतका की मौत की वास्तविक वजह और पूरे घटनाक्रम के सभी पहलुओं को जांच में शामिल किया गया है।
- अमित कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी, देवबंद