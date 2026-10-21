Saharanpur News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Wed, 21 Oct 2026 12:37 AM IST
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आज के कार्यक्रम
खेल:-
- डॉ. आंबेडकर स्टेडियम में टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए ट्रायल सुबह 10 बजे से।
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शिक्षा:-
-पटनी स्थित डायट में बेसिक शिक्षकों की कहानी सुनाओं प्रतियोगिता पूर्वाह्न 11 बजे से।
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बैठक:-
-एमएलसी चुनाव को लेकर कलक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट की बैठक दोपहर 12.30 बजे से।
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-धार्मिक:-
-गांधी पार्क में राजतिलक एवं रामलीला समापन रात 09 बजे से।
-लेबर कॉलोनी में रामलीला पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रात 08 बजे से।
-रेलवे टी-2 कॉलोनी में रामलीला राजतिलक एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रात 09 बजे से।
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खेल:-
- डॉ. आंबेडकर स्टेडियम में टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए ट्रायल सुबह 10 बजे से।
शिक्षा:-
-पटनी स्थित डायट में बेसिक शिक्षकों की कहानी सुनाओं प्रतियोगिता पूर्वाह्न 11 बजे से।
बैठक:-
-एमएलसी चुनाव को लेकर कलक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट की बैठक दोपहर 12.30 बजे से।
-धार्मिक:-
-गांधी पार्क में राजतिलक एवं रामलीला समापन रात 09 बजे से।
-लेबर कॉलोनी में रामलीला पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रात 08 बजे से।
-रेलवे टी-2 कॉलोनी में रामलीला राजतिलक एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रात 09 बजे से।