Saharanpur News: दिवाली पर सुरक्षा का कड़ा पहरा, दो पालियों में तैनात रहेगी पुलिस

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एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुबह आठ से रात आठ बजे और रात आठ से सुबह आठ बजे तक दो पालियों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। इससे दिन और रात दोनों समय बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी बनी रहेगी। जिन थाना क्षेत्रों में भीड़ अधिक रहती है, वहां सुरक्षा व्यवस्था को सेक्टर स्कीम के तहत बांटा गया है।इसके अलावा स्टेशनरी ड्यूटी और पिकेट लगाकर निगरानी की जाएगी, जिससे भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस कार्रवाई कर सके। त्योहारों के दौरान बाजारों में नकदी और सोने-चांदी के कारोबार में तेजी रहती है। ऐसे में व्यापारियों और सराफा कारोबारियों को बड़े लेनदेन और ज्वेलरी के आवागमन की जानकारी देने के लिए कहा गया है। यह इसलिए किया गया है, जिससे कारोबारियों के साथ लूट या छिनैती जैसी घटना न हो सकें।