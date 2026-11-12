Saharanpur News: इमरान मसूद बोले-बयान को तोड़-मरोड़कर किया पेश

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सांसद इमरान मसूद बयान में कहा कि उनसे सवाल किया गया था कि दिवाली की वजह से प्रदूषण बढ़ा है। इस पर उन्होंने कहा था कि एक्यूआई को आधार बनाकर पूरे त्योहार को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग मानसिक रूप से विकृत हैं, जो प्रदूषण के नाम पर पूरे त्योहार को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केवल सरकारों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, बल्कि लोगों को भी जागरूक होना होगा। आगे कहा कि प्रदूषण मानव जनित है तो इसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी समाज की है। कोरोना काल का उदाहरण भी दिया। उस दौरान प्रदूषण लगभग खत्म हो गया था। इससे स्पष्ट है कि मानवीय गतिविधियों का प्रदूषण पर प्रभाव पड़ता है। लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और जागरूक होकर प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग करना होगा।इमरान मसूद ने कहा कि वह स्वयं दिवाली मनाते हैं। उनके घर पर भी दिवाली की सजावट होती है। ऐसे में त्योहार के खिलाफ उनकी कोई मंशा नहीं थी। समझ नहीं आया कि उनके बयान को किस तरह तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। उन्होंने पूरी बात प्रदूषण नियंत्रण और त्योहारों को लेकर समाज में जागरूकता के संदर्भ में कही थी।