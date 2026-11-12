Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Imran Masood said his statement was distorted.

Saharanpur News: इमरान मसूद बोले-बयान को तोड़-मरोड़कर किया पेश

Thu, 12 Nov 2026 01:28 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Thu, 12 Nov 2026 01:28 AM IST
विज्ञापन
Imran Masood said his statement was distorted.
सहारनपुर। दिवाली और प्रदूषण पर दिए बयान पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद इमरान चौतरफा घिर गए हैं। अब उनकी सफाई सामने आई है। मीडिया को दिए बयान में उन्होंने कहा कि प्रदूषण मानव जनित रोग है, लेकिन वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) को आधार बनाकर किसी त्योहार को निशाना बनाना और उसे बर्बाद करना गलत है। उनकी पूरी बात को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है।
विज्ञापन


सांसद इमरान मसूद बयान में कहा कि उनसे सवाल किया गया था कि दिवाली की वजह से प्रदूषण बढ़ा है। इस पर उन्होंने कहा था कि एक्यूआई को आधार बनाकर पूरे त्योहार को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग मानसिक रूप से विकृत हैं, जो प्रदूषण के नाम पर पूरे त्योहार को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केवल सरकारों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, बल्कि लोगों को भी जागरूक होना होगा। आगे कहा कि प्रदूषण मानव जनित है तो इसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी समाज की है। कोरोना काल का उदाहरण भी दिया। उस दौरान प्रदूषण लगभग खत्म हो गया था। इससे स्पष्ट है कि मानवीय गतिविधियों का प्रदूषण पर प्रभाव पड़ता है। लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और जागरूक होकर प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग करना होगा।
विज्ञापन

इमरान मसूद ने कहा कि वह स्वयं दिवाली मनाते हैं। उनके घर पर भी दिवाली की सजावट होती है। ऐसे में त्योहार के खिलाफ उनकी कोई मंशा नहीं थी। समझ नहीं आया कि उनके बयान को किस तरह तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। उन्होंने पूरी बात प्रदूषण नियंत्रण और त्योहारों को लेकर समाज में जागरूकता के संदर्भ में कही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed