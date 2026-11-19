सहारनपुर: भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के मकान में डेढ़ साल में पांचवीं बार चोरी, लाखों का सामान उड़ा ले गए चोर
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 19 Nov 2026 06:32 PM IST
सार
पैरामाउंट कॉलोनी में मानवीर सिंह के घर में निर्माण कार्य चल रहा है। चोर खिड़की का सरिया काटकर अंदर घुसे। इसके बाद एसी की फिटिंग, बिजली के तार समेत निर्माण कार्य के लिए लाया गया सामान चोरी कर ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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विस्तार
दिल्ली रोड स्थित पैरामाउंट ट्यूलिप कॉलोनी में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मानवीर सिंह का मकान चोरों के निशाने पर है। डेढ़ साल के अंदर मकान में पांचवीं बार चोरी की घटना हुई। इस बार चोर खिड़की का सरिया काटकर अंदर घुसे। इसके बाद एसी की फिटिंग, बिजली तार, बोर्ड और मशीनें चोरी कर ले गए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र में दिल्ली रोड स्थित पैरामाउंट ट्यूलिप कॉलोनी निवासी भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मानवीर सिंह ने तहरीर देकर बताया कि वह अपने प्लॉट संख्या ओ-53 में निर्माण कार्य करा रहे थे। 15 नवंबर की रात चोरों ने मकान में चोरी की। अगले दिन सुबह मजदूर काम पर पहुंचे तो चोरी होने का पता चला। चोर सामने की खिड़की का सरिया काटकर मकान के अंदर दाखिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने वहां लगी एसी की पूरी फिटिंग, बिजली की फिटिंग, स्विच बोर्ड और निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली मजदूरों की मशीनें चोरी कर लीं। इसके अलावा लोहे के सरिये, पाइप और अन्य सामान भी समेट ले गए।
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मानवीर सिंह ने बताया कि पिछले डेढ़ साल में इसी मकान में चार बार पहले भी चोरी हो चुकी है। हर बार शिकायत के बावजूद न तो चोरी का सामान बरामद हुआ और न ही आरोपियों को पकड़ा जा सका। अब पांचवीं बार चोरी होने से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। पीड़ित ने करीब साढ़े तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ है। उधर, जांच अधिकारी उप निरीक्षक रविंद्र सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी के जरिए चोरों की तलाश की जा रही है।
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