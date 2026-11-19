दिल्ली रोड स्थित पैरामाउंट ट्यूलिप कॉलोनी में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मानवीर सिंह का मकान चोरों के निशाने पर है। डेढ़ साल के अंदर मकान में पांचवीं बार चोरी की घटना हुई। इस बार चोर खिड़की का सरिया काटकर अंदर घुसे। इसके बाद एसी की फिटिंग, बिजली तार, बोर्ड और मशीनें चोरी कर ले गए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र में दिल्ली रोड स्थित पैरामाउंट ट्यूलिप कॉलोनी निवासी भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मानवीर सिंह ने तहरीर देकर बताया कि वह अपने प्लॉट संख्या ओ-53 में निर्माण कार्य करा रहे थे। 15 नवंबर की रात चोरों ने मकान में चोरी की। अगले दिन सुबह मजदूर काम पर पहुंचे तो चोरी होने का पता चला। चोर सामने की खिड़की का सरिया काटकर मकान के अंदर दाखिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने वहां लगी एसी की पूरी फिटिंग, बिजली की फिटिंग, स्विच बोर्ड और निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली मजदूरों की मशीनें चोरी कर लीं। इसके अलावा लोहे के सरिये, पाइप और अन्य सामान भी समेट ले गए।

