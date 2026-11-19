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बड़गांव स्थित गांव मिर्जापुर निवासी दो युवकों को एजेंट ने नौकरी का झांसा देकर रूस भेजकर जबरदस्ती वहां की सेना में भर्ती करा दिया। दोनों युवकों ने वीडियो कॉल पर परिजनों को अपनी स्थिति से अवगत कराते हुए मुक्त कराने की गुहार लगाई है। अब परिजन जनप्रतिनिधियों से मिलकर बेटों की देश वापसी की व्यवस्था कराने की फरियाद लगा रहे हैं।

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मिर्जापुर गांव निवासी अमित व गंगाराम को दो महीने पहले एक एजेंट ने अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर रूस भेजा था। आरोप है कि वहां दोनों को जबरदस्ती रूसी सेना में भर्ती करा दिया। दोनों भाई युद्ध मैदान में तैनाती होने से भयभीत हैं। युवकों ने वीडियो कॉल करके परिजनों को आपबीती बताकर वापस घर बुलाने की मांग की है। बेटों की कॉल आने के बाद से परिजन परेशान है।



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पीड़ित अमित के पिता सुशील व गंगाराम के पिता मुवासी ने बताया कि एजेंट ने रूस में अच्छी तनख्वाह पर नौकरी दिलाने का वादा किया था। इसके लिए लाखों की रकम भी ली गई थी। एजेंट ने टूरिस्ट वीजा पर उन्हें रूस भिजवाया, जहां दोनों युवकों के पासपोर्ट व दस्तावेज भी छीन लिए। वीडियो कॉल के जरिये दोनों ने अपने साथ हुई ठगी की बात उन्हें बताई है।



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