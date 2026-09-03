Saharanpur News: हादसे के 24 घंटे बाद एक जवान का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी

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बता दें कि मंगलवार देर शाम पैरा स्पेशल फोर्स के जवानों को लेकर बाढ़ राहत अभ्यास के लिए यमुना में नाव उतारी गई थी। नाव में पांच जवान सवार थे। इसी दौरान बीच नदी में नाव में तकनीकी खराबी आ गई और वह बंद हो गई। बैराज के गेट से छोड़े जा रहे पानी के तेज बहाव में नाव बहने लगी और कुछ ही देर में पलट गई।हादसे के बाद तीन जवान किसी तरह तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए, जबकि दो जवान तेज बहाव में बह गए। यह पूरा घटनाक्रम हरियाणा के यमुनानगर क्षेत्र में हुआ था। दोनों के लापता होने की सूचना मिलते ही बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। बुधवार देर रात मिर्जापुर और बेहट क्षेत्र के बीच असलमपुर बरथा गांव के पास एक जवान का शव मिलने की सूचना से पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी। अधिकारियों की ओर से शव की पहचान होने की पुष्टि नहीं की गई। मिर्जापुर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि देर रात तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी।