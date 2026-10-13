फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Seven years' imprisonment under the Excise Act

Saharanpur News: आबकारी अधिनियम में सात वर्ष की सजा

Tue, 13 Oct 2026 01:02 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 13 Oct 2026 01:02 AM IST
विज्ञापन
Seven years' imprisonment under the Excise Act
सहारनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कक्ष संख्या-4 मोहित शर्मा की अदालत ने आबकारी अधिनियम के मामले में दोषी को सात वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी विकास कुमार पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

तत्कालीन वादी उपनिरीक्षक आदेश पंचाल ने 27 जून 2020 को थाना रामपुर मनिहारान पर तहरीर दी थी। बताया कि टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। घसौती रोड रजबहे पटरी पर गोचर डिग्री कॉलेज के समीप पहुंचे तो एक संदिग्ध व्यक्ति को मुखबिर की सूचना के बाद पकड़ा। खानपुर की ओर से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी।
विज्ञापन

मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया तो उसने भागने की कोशिश की। कुछ दूर जाकर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम विकास निवासी रामपुर मनिहारान बताया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 20 लीटर प्लास्टिक जैरीकेन बरामद की। इसमें करीब 20 लीटर सफेद द्रव्य भरा था। सूंघने पर कच्ची शराब की गंध आई।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी एडीजीसी अमित त्यागी ने की। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed