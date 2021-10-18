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कोर्ट रोड पुल पर घुमंतू जाति के कई परिवार रात के समय ठहरते हैं। बुधवार देर रात दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान वहां मौजूद दो पुलिसकर्मियों की नजर झगड़े पर पड़ी तो वे बीच-बचाव कराने पहुंच गए। पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को डांट-फटकार लगाते हुए शांत रहने के लिए कहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इसी दौरान घुमंतू परिवार की महिलाओं और बच्चों ने पुलिसकर्मियों को ही निशाना बना लिया। एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। अचानक हुए इस घटनाक्रम से पुलिसकर्मी भी असहज हो गए। उन्होंने किसी तरह खुद को भीड़ से बचाया। पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट होते देख मौके पर राहगीरों और आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दाैरान घुमंतू जाति के लोगों ने एक युवक से भी मारपीट की।पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामलेजिले में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अलग-अलग स्थानों पर पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता और हाथापाई के मामले सामने आ चुके हैं। नवंबर 2024 में शांतिनगर क्षेत्र में दो गुटों के विवाद को सुलझाने पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट हुई थी। इसके अलावा नकुड़ थाना पुलिस के साथ भी इस तरह की घटना हो चुकी है, जब वह एक नशा तस्कर को पकड़ने के लिए गई थी।