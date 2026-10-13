सहारनपुर: उत्तराखंड-हरियाणा तक वाहन चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा, आम के बाग में छिपाई थीं 10 बाइक और दो स्कूटी
सहारनपुर की मंडी कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरी के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। सकलापुरी रोड स्थित आम के बाग से 10 बाइक और दो स्कूटी बरामद हुईं। पुलिस के मुताबिक, आरोपी सहारनपुर के अलावा उत्तराखंड और हरियाणा से भी वाहन चोरी करते थे।
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सहारनपुर की कोतवाली मंडी पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर 10 बाइक और दो स्कूटी बरामद की गई हैं। चोरी के इन वाहनों को सकलापुरी रोड स्थित एक आम के बाग में तिरपाल से ढककर छिपाया गया था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी सहारनपुर के अलावा उत्तराखंड और हरियाणा में भी वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। आरोपियों के कब्जे से 2200 रुपये नकद और एक फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुई है।
पुलिस अब बरामद वाहनों के मालिकों का पता लगाने के साथ यह जानकारी जुटा रही है कि आरोपियों ने अब तक कितने वाहन चोरी किए और चोरी के वाहनों को किन लोगों को बेचा गया।
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पुलिस लाइन में एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि सोमवार शाम मंडी कोतवाली पुलिस की टीम सकलापुरी रोड पर कूड़ाघर तिराहे के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान काले-लाल रंग की बाइक पर बिना हेलमेट आ रहे एक युवक को रुकने का इशारा किया गया।
पुलिस के मुताबिक, युवक रुकने के बजाय बाइक मोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान शोभित उर्फ शोबी निवासी सम्राट विक्रम कॉलोनी, कोतवाली मंडी के रूप में हुई। उसके कब्जे से मिली बाइक चांद कॉलोनी से चोरी की निकली।
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में शोभित ने अपने साथी जावेद इकबाल निवासी मोहल्ला बंजारान, नकुड़ के साथ मिलकर वाहन चोरी करने की बात बताई। उसने यह भी जानकारी दी कि चोरी की कई बाइक और स्कूटी सकलापुरी रोड स्थित एक आम के बाग में छिपाकर रखी गई हैं।
इसके बाद पुलिस टीम शोभित को साथ लेकर बताए गए स्थान पर पहुंची। वहां तिरपाल से ढके वाहनों के पास बैठे जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बाग से 10 बाइक और दो स्कूटी बरामद कीं।
हरियाणा के यमुनानगर से चोरी की स्कूटी भी बरामद
पुलिस के मुताबिक, बरामद वाहनों में कुछ पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी। इसके अलावा आरोपियों के कब्जे से 2200 रुपये नकद और एक फर्जी नंबर प्लेट भी मिली है। पूछताछ में एक स्कूटी हरियाणा के यमुनानगर की सब्जी मंडी से चोरी करने की जानकारी भी सामने आई है।
पुलिस अब बरामद वाहनों के संबंध में संबंधित थानों से जानकारी जुटा रही है। वाहन मालिकों की पहचान करने और चोरी की घटनाओं की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही, यह भी पता लगाया जा रहा है कि चोरी के वाहन किन लोगों को बेचे गए और गिरोह ने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया है।