मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड: मुस्कान और साहिल को कल सजा, सौरभ के भाई ने की फांसी की मांग

1 of 4 मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

मेरठ के चर्चित नीले ड्रम सौरभ राजपूत हत्याकांड में मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। अदालत से दोषी करार दी गई सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की सजा को लेकर सभी की निगाहें टिकी हैं।



उधर, सौरभ के परिवार को फैसले का इंतजार है। सौरभ के भाई राहुल उर्फ बबलू ने दोनों दोषियों के लिए फांसी की मांग की है। वहीं, जेल प्रशासन के मुताबिक, सजा सुनाए जाने की तारीख नजदीक आने के साथ दोनों की निगरानी बढ़ाई गई है।

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सौरभ के परिवार ने की फांसी की मांग

ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच के बाद दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। हत्या के बाद से दोनों जेल में बंद हैं। अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया है। अब मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी।



सौरभ के भाई राहुल उर्फ बबलू ने दोनों दोषियों के लिए फांसी की मांग की है। परिवार को अदालत के फैसले का इंतजार है।

3 of 4 नीला ड्रम केस, सौरभ हत्याकांड, साहिल मुस्कान केस - फोटो : अमर उजाला

बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित बताई जा रही मुस्कान

दोषी करार दिए जाने के बाद मुस्कान अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित बताई जा रही है। जेल प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज से मनोचिकित्सकों को बुलाकर मुस्कान और साहिल की काउंसलिंग भी कराई थी। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अभियोजन अधिकारी को भेजी है।

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4 of 4 सौरभ का फाइल फोटो व मुस्कान और साहिल - फोटो : अमर उजाला