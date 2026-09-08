सहारनपुर: पीएमएस चुनाव जारी, अब तक 64 चिकित्सकों ने डाला वोट; शाम पांच बजे घोषित होंगे नतीजे

95 चिकित्सक करेंगे मतदान

चुनाव अधिकारी डॉ. अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि पीएमएस चुनाव में कुल 95 चिकित्सक अपने मत का प्रयोग करेंगे। दोपहर तक करीब 64 चिकित्सक मतदान कर चुके हैं। चुनाव प्रक्रिया निर्धारित समय तक जारी रहेगी। अध्यक्ष पद के लिए डिप्टी सीएमओ डॉ. मुकेश कुमार, डॉ. कपिल देव और डॉ. गजेंद्र सिंह चुनाव मैदान में हैं।