सहारनपुर मस्जिद प्रकरण: पुलिस लाइन में आम लोगों के प्रवेश पर रोक, शिकायतकर्ताओं और मीडिया को भी गेट पर रोका

सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद ध्वस्तीकरण प्रकरण के बीच पुलिस लाइन में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय जाने वाले लोगों को पुलिस लाइन के गेट पर ही रोका जा रहा है। इसके अलावा मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

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पुलिस लाइन के मुख्य गेट पर निगरानी बढ़ा दी गई है। शिकायतकर्ता एसएसपी कार्यालय जाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें गेट पर ही रोक दिया जा रहा है। आम लोगों के प्रवेश पर रोक के चलते शिकायत लेकर आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।पुलिस लाइन में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने के बीच मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने से रोका जा रहा है। गेट पर पुलिसकर्मी आने-जाने वालों की निगरानी कर रहे हैं।सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद ध्वस्तीकरण के बाद शहर में सियासी गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। विपक्षी नेताओं के दौरे और लगातार सामने आ रही प्रतिक्रियाओं के बीच पुलिस-प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है।