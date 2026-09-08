तौकीर रजा की जमानत खारिज: इमरान मसूद बोले-कार्रवाई सिर्फ उनके खिलाफ क्यों, नफरत फैलाने वालों पर भी हो एक्शन

बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा खान की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज होने पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मामला अदालत से जुड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई सिर्फ तौकीर रजा के खिलाफ ही क्यों हो रही है।

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‘दूसरे लोग नफरत फैला रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं’

इमरान मसूद ने कहा कि जिस तरह से दूसरे लोग बयान दे रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने सवाल उठाया कि कानून का इस्तेमाल सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के बयान या गतिविधि पर कार्रवाई होती है तो इसी तरह दूसरे लोगों के बयानों और नफरत फैलाने वाली गतिविधियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।