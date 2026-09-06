Muzaffarnagar News: औद्योगिक क्षेत्र बेगराजपुर की सड़कों के किनारे पौधरोपण की मांग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से यूपीसीडा से बेगराजपुर औद्योगिक क्षेत्र में सड़क किनारे पौधे लगाए जाने की मांग की गई है। पत्र लिखकर जल निकासी सुचारु कराने के लिए नालों का निर्माण की मांग भी रखी गई।इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चैप्टर अध्यक्ष अमित जैन ने बताया कि उद्यमियों की ओर से वातावरण संरक्षण के लिए एक निश्चित धनराशि उप्र राज्य औद्योगिक विकास अधिकरण मेरठ को उपलब्ध कराई जाती है।उसी धन के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र बेगराजपुर की समस्त सड़कों के दोनों ओर यूपीसीडा द्वारा स्थानीय जलवायु के अनुरूप छायादार एवं उपयुक्त पौधों का पौधरोपण कराए जाने की मांग की गई।पौधरोपण के साथ ही सुरक्षा के लिए प्रत्येक पौधे पर ट्री गार्ड भी लगाए जाने भी आवश्यक हैं। उन्होंने लिखे गए पत्र में यह कार्य वर्तमान मानसून सत्र में ही पूर्ण कराए जाने की मांग की।