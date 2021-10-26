Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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शहर: भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।

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क्षेत्रीय खेलकूद

शहर : जानसठ रोड स्थित लाला जगदीश प्रसाद इंटर कॉलेज में खेलकूद सुबह 08 बजे से।

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गणित मेला

शहर : केशवपुरी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज में गणित मेला सुबह 11 बजे से।

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श्रीमद्भागवत कथा

छपार : रामपुर गांव स्थित शिव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।

मोरना : शुकतीर्थ स्थित भागवत भवन में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।

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योग शिविर