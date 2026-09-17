दुस्साहस: सहारनपुर में डिप्टी कमिश्नर के घर में घुसने का प्रयास, बेटी और पत्नी को पिस्टल दिखाकर धमकाया

बरामदे में काम कर रही थी बेटी

मामला कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र का है। राज्य कर विभाग में डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात राजीव कुमार शाक्य ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह पैरामाउंट ट्यूलिप कॉलोनी के के-147 में प्रथम तल पर किराये पर रहते हैं।



बुधवार रात करीब आठ बजे एक युवक उनके घर के बाहर पहुंचा। युवक की उम्र करीब 22 से 23 वर्ष बताई गई है और उसने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। उसके हाथ में पिस्टल थी। उस समय राजीव कुमार शाक्य की बेटी घर के बाहर बरामदे में कुछ काम कर रही थी।