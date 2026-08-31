सहारनपुर: विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, फौरन कर दिया अंतिम संस्कार, घर में मिले जले कपड़े और खून

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विज्ञापन तल्हेड़ी बुजुर्ग क्षेत्र के गंगादासपुर जट गांव में रविवार देर रात विवाहिता प्रियंका (36) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। महिला के शव का रात में ही आनन-फानन अंतिम संस्कार भी कर दिया गया।

उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित भक्तों वाली गांव निवासी प्रियंका की करीब 10 वर्ष पहले गंगदासपुर जट निवासी सतीश से शादी हुई थी। उसके दो बेटे शिवम (9) और शिव (7) हैं। रविवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में प्रियंका की मौत हो गई। मृतका की बुआ के बेटे सागर के मुताबिक, प्रियंका की मौत की सूचना उसके जेठ ने फोन पर दी थी।



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इसके बाद सोमवार सुबह मायके पक्ष के लोग गंगदासपुर पहुंचे। वहां घर पर ससुराल पक्ष का कोई सदस्य नहीं मिला। आसपास के लोगों ने बताया कि प्रियंका के शव का रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था। घर से कुछ दूरी पर स्थित श्मशान घाट में शव जलाए जाने की जानकारी मिलने पर मायके पक्ष ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी।



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