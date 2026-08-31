बिजनौर: 'दो दिन में कर लूंगा आत्महत्या, स्कूल व एक टीचर होंगे जिम्मेदार', छात्र ने शेयर किया वीडियो

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कीरतपुर थाना क्षेत्र में 16 साल के एक छात्र ने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा कर अगले दो दिन में आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। वीडियो में छात्र ने इसके लिए एक शिक्षक और स्कूल को जिम्मेदार बताया है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। छात्र ने डीएम जसजीत कौर को भी संबोधित करते हुए बात कही है।

कीरतपुर के एक छात्र का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने कई दिनों से उसे स्कूल में प्रवेश नहीं दिया है। उसने वीडियो में कहा कि उसका किसी टीचर से कोई प्रेम संबंध नहीं है, लेकिन स्कूल की ओर से उसके बारे में झूठी बातें कही जा रही हैं। जबकि वह टीचर उनकी मां के जैसी हैं। उसने कहा कि इन आरोपों के कारण वह मानसिक रूप से परेशान है।



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वीडियो में छात्र ने कहा कि यदि उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए शिक्षक और स्कूल जिम्मेदार होंगे। उसने दो दिन के भीतर आत्महत्या करने की बात कही है। छात्र ने जिले की डीएम जसजीत कौर से भी इंसाफ दिलाने की मांग की।

