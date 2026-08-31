बिजनौर: 'दो दिन में कर लूंगा आत्महत्या, स्कूल व एक टीचर होंगे जिम्मेदार', छात्र ने शेयर किया वीडियो
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर Published by: Mohd Mustakim Updated Mon, 31 Aug 2026 01:18 PM IST
सार
बिजनौर स्थित कीरतपुर क्षेत्र के 12वीं के छात्र ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है। उसने आरोप लगाया कि उस पर एक शिक्षिका से प्रेम प्रसंग का झूठा आरोप लगाया गया। अब स्कूल से निष्कासित कर दिया गया है, एंट्री भी नहीं दी जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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विस्तार
कीरतपुर थाना क्षेत्र में 16 साल के एक छात्र ने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा कर अगले दो दिन में आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। वीडियो में छात्र ने इसके लिए एक शिक्षक और स्कूल को जिम्मेदार बताया है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। छात्र ने डीएम जसजीत कौर को भी संबोधित करते हुए बात कही है।
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कीरतपुर के एक छात्र का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने कई दिनों से उसे स्कूल में प्रवेश नहीं दिया है। उसने वीडियो में कहा कि उसका किसी टीचर से कोई प्रेम संबंध नहीं है, लेकिन स्कूल की ओर से उसके बारे में झूठी बातें कही जा रही हैं। जबकि वह टीचर उनकी मां के जैसी हैं। उसने कहा कि इन आरोपों के कारण वह मानसिक रूप से परेशान है।
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वीडियो में छात्र ने कहा कि यदि उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए शिक्षक और स्कूल जिम्मेदार होंगे। उसने दो दिन के भीतर आत्महत्या करने की बात कही है। छात्र ने जिले की डीएम जसजीत कौर से भी इंसाफ दिलाने की मांग की।
वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस और प्रशासन के स्तर से मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। छात्र और उसके परिजनों से संपर्क कर पूरे प्रकरण की जानकारी जुटाई जा रही है। स्कूल प्रबंधन की ओर से लगाए गए आरोपों और छात्र द्वारा किए गए दावों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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