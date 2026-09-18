सहारनपुर: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले- अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव, भाजपा करती है हिंदू-मुस्लिम की राजनीति

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कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शुक्रवार को देवबंद में डाक बंगले पर जनसमस्याएं सुनीं। इस दौरान सांसद बिजली चेकिंग से लेकर सियासत तक भाजपा पर बरसे। उन्होंने दो टूक कहा कि भाजपा हिंदू-मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ती है। जबकि कांग्रेस हिंदू-मुसलमान के नाम पर राजनीति नहीं करती है। हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे।

जनसमस्याएं सुनने के दौरान सांसद इमरान मसूद के समक्ष बिजली चेकिंग के नाम पर उत्पीड़न की शिकायतें प्रमुखता से उठीं। सांसद ने विद्युत निगम के एसडीओ संतोष कुमार समेत अन्य अधिकारियों को मौके पर बुलाकर वार्ता की। इस दौरान हसनपुर लोटनी, उमरी, बड़ा बांस, रतनहेड़ी और सिसौनी के ग्रामीणों ने श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए टीनशेड लगवाने की मांग की।



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ग्रामीण लाल सिंह मैनवाल ने बताया कि श्मशान घाट पर छाया की कोई व्यवस्था नहीं होने से अंतिम संस्कार में परेशानी होती है। कई बार जनप्रतिनिधियों के समक्ष मांग रखे जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोगों ने पुलिस और तहसील से जुड़ी शिकायतें भी सांसद के सामने रखीं। सांसद ने संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर समस्याओं का निस्तारण कराने को कहा।

