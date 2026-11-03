सहारनपुर: दलित सम्मान से जाट अस्मिता तक, आकाश ने चली सियासी चाल, 2027 के फॉर्मूले को आजमाने पर जोर

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जनसभा में आकाश आनंद ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए उनकी पीडीए राजनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने अखिलेश को भ्रमित नेता तक बता दिया। आकाश ने चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी को लेकर अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर भी आपत्ति जताई। कहा कि चौधरी चरण सिंह के परिवार का अखिलेश यादव के परिवार पर बड़ा अहसान रहा है।



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आकाश आनंद ने इस मुद्दे को दलित सम्मान से जोड़ते हुए सवाल उठाया कि जो नेता चौधरी चरण सिंह के परिवार का सम्मान नहीं कर सकते, वे अनुसूचित समाज का सम्मान कैसे करेंगे। यह बयान केवल अखिलेश यादव पर हमला नहीं, बल्कि जाट समाज और दलित मतदाताओं के बीच राजनीतिक संवाद स्थापित करने की कोशिश भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और दलित मतदाताओं का सामाजिक समीकरण कई सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।



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कुल मिलाकर बसपा की रणनीति 2007 के भाईचारा फॉर्मूले को दोबारा मजबूत करने की है। उस समय बसपा सुप्रीमो मायावती ने दलितों के साथ ब्राह्मण और अन्य वर्गों को जोड़कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अब पार्टी मुस्लिम, पिछड़े और अन्य समाजों को भी साथ लाने की कोशिश में है। जनसभा में आकाश आनंद ने दलित सम्मान, जाट अस्मिता और सामाजिक भाईचारे को एक साथ जोड़कर 2027 की चुनावी राजनीति का संदेश दिया है। अब देखना होगा कि यह सियासी दांव बसपा के पुराने जनाधार को वापस लाने में कितना सफल होता है।

