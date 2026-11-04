Saharanpur News: पहले दिन डॉक्टर-पर्चे की कतार, फिर जांच की बारी, तीसरे दिन रिपोर्ट

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एसबीडी जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना एक हजार से अधिक मरीज परामर्श के लिए आते हैं। सबसे ज्यादा ओपीडी फिजिशियन की होती है। इन दिनों मौसम भी बदल रहा है। इसलिए सुबह से ओपीडी में मरीजों की कतार लग जाती है। मरीजों को सबसे पहले एक रुपये देकर ओपीडी का पर्चा बनवाना पड़ता है। पर्चा बनवाने से पहले आभा आईडी बनाई जाती है। इसके लिए मोबाइल फोन या आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके बाद ही मरीज ओपीडी में डॉक्टरों से परामर्श लेता है।बीमारी को देखकर डॉक्टर जांच लिखते हैं। जांच कराने के लिए मरीजों की लंबी लाइन लगती है। एक दिन में करीब 300 से 400 जांच होती है। यही वजह है कि एक मरीज को इलाज से लेकर जांच रिपोर्ट लेने तक तीन दिन लगते हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर मरीजों का इलाज शुरू होता है। उधर, प्रमुख अधीक्षक डॉ. रविप्रकाश ने बताया कि जांच रिपोर्ट दूसरे दिन मिलती है। हमारी कोशिश रहती है कि जिस दिन डॉक्टर को दिखाया गया, उसी दिन मरीज की जांच और रिपोर्ट दी जा सके। मरीजों के इलाज कराना प्राथमिकता है।