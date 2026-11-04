फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   The first day is for the queue to get a doctor s prescription, then comes the turn for medical tests, and on the third day the reports arrive

Saharanpur News: पहले दिन डॉक्टर-पर्चे की कतार, फिर जांच की बारी, तीसरे दिन रिपोर्ट

Wed, 04 Nov 2026 01:20 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
The first day is for the queue to get a doctor s prescription, then comes the turn for medical tests, and on the third day the reports arrive
सहारनपुर। एसबीडी जिला अस्पताल में मरीजों को उपचार और जांच के लिए तीन दिन आना पड़ रहा है। पहले दिन पर्चा बनवाने और डॉक्टर को दिखाने में बीत जाता है, जबकि दूसरा दिन जांच होती है और तीसरे दिन जांच रिपोर्ट मिलती है। ऐसे में दूर-दराज से आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन

एसबीडी जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना एक हजार से अधिक मरीज परामर्श के लिए आते हैं। सबसे ज्यादा ओपीडी फिजिशियन की होती है। इन दिनों मौसम भी बदल रहा है। इसलिए सुबह से ओपीडी में मरीजों की कतार लग जाती है। मरीजों को सबसे पहले एक रुपये देकर ओपीडी का पर्चा बनवाना पड़ता है। पर्चा बनवाने से पहले आभा आईडी बनाई जाती है। इसके लिए मोबाइल फोन या आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके बाद ही मरीज ओपीडी में डॉक्टरों से परामर्श लेता है।
विज्ञापन

बीमारी को देखकर डॉक्टर जांच लिखते हैं। जांच कराने के लिए मरीजों की लंबी लाइन लगती है। एक दिन में करीब 300 से 400 जांच होती है। यही वजह है कि एक मरीज को इलाज से लेकर जांच रिपोर्ट लेने तक तीन दिन लगते हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर मरीजों का इलाज शुरू होता है। उधर, प्रमुख अधीक्षक डॉ. रविप्रकाश ने बताया कि जांच रिपोर्ट दूसरे दिन मिलती है। हमारी कोशिश रहती है कि जिस दिन डॉक्टर को दिखाया गया, उसी दिन मरीज की जांच और रिपोर्ट दी जा सके। मरीजों के इलाज कराना प्राथमिकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed