Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

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- सहारनपुर हौजरी मैन्युपैक्चर्स एसोसिएशन का दीपावली मिलन एवं जनरल बॉडी बैठक रात 8 बजे से।

खेल:

- मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय की पंचम अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता पुलिस लाइन में सुबह 10.30 बजे से।



प्रर्दशन:-



- जेवी जैन डिग्री कॉलेज के शिक्षक संघ का पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विरोध प्रर्दशन सुबह 10 बजे।

सांस्कृतिक :