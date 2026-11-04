Saharanpur News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:16 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:16 AM IST
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सांस्कृतिक :
- सहारनपुर हौजरी मैन्युपैक्चर्स एसोसिएशन का दीपावली मिलन एवं जनरल बॉडी बैठक रात 8 बजे से।
खेल:
- मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय की पंचम अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता पुलिस लाइन में सुबह 10.30 बजे से।
प्रर्दशन:-
- जेवी जैन डिग्री कॉलेज के शिक्षक संघ का पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विरोध प्रर्दशन सुबह 10 बजे।
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- सहारनपुर हौजरी मैन्युपैक्चर्स एसोसिएशन का दीपावली मिलन एवं जनरल बॉडी बैठक रात 8 बजे से।
खेल:
- मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय की पंचम अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता पुलिस लाइन में सुबह 10.30 बजे से।
प्रर्दशन:-
- जेवी जैन डिग्री कॉलेज के शिक्षक संघ का पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विरोध प्रर्दशन सुबह 10 बजे।