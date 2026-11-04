Saharanpur News: चंडीगढ़-पटना के बीच छह नवंबर को संचालित होगी त्योहारी विशेष ट्रेन

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अंबाला मंडल के जन संपर्क विभाग द्वारा प्रेसनोट जारी किया गया है। बताया कि गाड़ी संख्या 04510 चंडीगढ़-पटना आरक्षित विशेष एक्सप्रेस छह नवंबर को रात 10 बजे चंडीगढ़ से रवाना होगी। यह रात 10:45 बजे अंबाला छावनी पहुंचेगी और 10:50 बजे रवाना होगी। इसके बाद रात 1:25 बजे सहारनपुर पहुंचेगी और पांच मिनट ठहराव के बाद 1:30 बजे पटना के लिए रवाना होगी।ट्रेन अगले दिन रात 9:15 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04509 पटना-चंडीगढ़ विशेष एक्सप्रेस सात नवंबर को रात 11:15 बजे पटना से चलेगी। अगले दिन शाम 6:50 बजे सहारनपुर पहुंचेगी और सात बजे रवाना होगी। इसके बाद रात 8:30 बजे अंबाला छावनी पहुंचेगी और 8:35 बजे चंडीगढ़ के लिए रवाना होगी। ट्रेन रात 9:40 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी। इस विशेष ट्रेन में कुल 17 कोच होंगे। इनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय वातानुकूलित श्रेणी के साथ वातानुकूलित चेयरकार, शयनयान और सामान्य श्रेणी के कोच शामिल रहेंगे।