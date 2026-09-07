सहारनपुर: हयात कॉलोनी में बुजुर्ग की मौत, दामाद पर हत्या का आरोप, बेटी बोली- मेरी पिता को लात-घूंसों से पीटा

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कोतवाली मंडी क्षेत्र की हयात कॉलोनी में सोमवार शाम इरशाद (65) की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मकान के हिस्से को लेकर विवाद के दौरान एक रिश्तेदार ने बुजुर्ग को लात-घूसों से पीटा। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि, पुलिस बीमारी से मौत बता रही है।

हयात कॉलोनी निवासी इरशाद ने दामाद जुबेर को घर पर रखा हुआ है, जो ट्रक चलाने का काम करता है। मृतक की बेटी शबाना का कहना है कि जिस मकान में वह रहती है, उसका एक हिस्सा उसके और पति के नाम पर है। पति ने अपने हिस्से को एक व्यक्ति को बेच दिया था। इसी बात को लेकर करीब पांच दिन पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था। तब मामला शांत हो गया था।



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आरोप है कि सोमवार को पति दोबारा घर पहुंचा और उसके पिता के साथ अभद्रता करते हुए धक्का-मुक्की की। आरोप है कि पिता को सीने में लात-घूसों से मारा गया। तभी पिता की हालत बिगड़ गई। आवाज सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए। घायल अवस्था में पिता को शबाना और उसकी बहनें जिला अस्पताल लेकर पहुंची। अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बेटी का आरोप है कि उसके पिता की हत्या की गई है। वह चार बहनें हैं। तीन की शादी हो चुकी है, जबकि वह और उसकी छोटी बहन पिता के साथ इसी मकान में रहती थीं।



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