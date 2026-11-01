सहारनपुर: देहरादून-दिल्ली हाईवे पर जुटे कांग्रेसी, जंतर-मंतर के लिए हुए रवाना; बोले-लोकतंत्र को बचाना है

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दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित वोट बचाओ, देश बचाओ रैली में शामिल होने के लिए रविवार सुबह से ही देहरादून-दिल्ली हाईवे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गहमागहमी रही। जिला अध्यक्ष संदीप सिंह राणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता लखनौर-बड़गांव टोल प्लाजा पर एकत्रित हुए। यहां से सैकड़ों गाड़ियों में सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए।

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इस दौरान कांग्रेस नेता हमजा मसूद ने कहा कि दिल्ली में होने वाली वोट बचाओ, देश बचाओ रैली ऐतिहासिक होगी। लोकतंत्र की रक्षा के लिए आम आदमी के मताधिकार को सुरक्षित रखना कांग्रेस की प्राथमिकता है। मताधिकार की रक्षा करके ही देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाया जा सकता है।



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जिला अध्यक्ष संदीप सिंह राणा ने कहा कि लोकतंत्र भारत राष्ट्र की जीवन रेखा है। भाजपा सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश कर रही है, जो संविधान की भावना के विपरीत है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकतंत्र की रक्षा के लिए चल रहा संघर्ष भविष्य में देश की दूसरी आजादी की लड़ाई के रूप में जाना जाएगा।

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