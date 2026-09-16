फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Saharanpur: Body of 14-Year-Old Girl Found in Sakhan Canal, Police Probe Underway

सहारनपुर: साखन नहर में मिला 14 वर्षीय किशोरी का शव, गले और कमर पर मिले चोट के निशान

Wed, 16 Sep 2026 03:18 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 16 Sep 2026 03:18 PM IST
सार

हारनपुर में बंद पड़ी साखन नहर में करीब 14 वर्षीय किशोरी का शव मिला। गले और कमर पर निशान मिलने के बाद पुलिस हत्या समेत विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। अभी शव की पहचान नहीं हो सकी है।

विज्ञापन
Saharanpur: Body of 14-Year-Old Girl Found in Sakhan Canal, Police Probe Underway
मौके पर जांच करती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सहारनपुर जनपद में तल्हेड़ी बुजुर्ग सहारनपुर-मुजफ्फरनगर हाईवे से करीब चार सौ मीटर अंदर बंद पड़ी साखन नहर में बुधवार को करीब 14 वर्षीय किशोरी का शव पड़ा मिला। गले और कमर पर निशान मिलने से पुलिस हत्या समेत विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। शव की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है।

विज्ञापन


शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस
सूचना पर सीओ अमित कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। किशोरी ने लाल रंग की टी-शर्ट और गहरे नीले रंग का लोवर पहन रखा था। पुलिस ने शव की पहचान कराने के लिए फोटो आसपास के गांवों के प्रधानों को भेजे हैं।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: मेरठ सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण LIVE: बुलडोजर कार्रवाई देख छलके आंसू, पोकलेन मशीन का विरोध, पुलिस फोर्स तैनात
विज्ञापन
विज्ञापन


सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही
पुलिस हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस किशोरी की पहचान और घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाने में लगी है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा मौत का कारण
सीओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किशोरी की मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed