सहारनपुर: साखन नहर में मिला 14 वर्षीय किशोरी का शव, गले और कमर पर मिले चोट के निशान

सहारनपुर जनपद में तल्हेड़ी बुजुर्ग सहारनपुर-मुजफ्फरनगर हाईवे से करीब चार सौ मीटर अंदर बंद पड़ी साखन नहर में बुधवार को करीब 14 वर्षीय किशोरी का शव पड़ा मिला। गले और कमर पर निशान मिलने से पुलिस हत्या समेत विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। शव की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है।

विज्ञापन