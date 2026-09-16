सहारनपुर: साखन नहर में मिला 14 वर्षीय किशोरी का शव, गले और कमर पर मिले चोट के निशान
हारनपुर में बंद पड़ी साखन नहर में करीब 14 वर्षीय किशोरी का शव मिला। गले और कमर पर निशान मिलने के बाद पुलिस हत्या समेत विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। अभी शव की पहचान नहीं हो सकी है।
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सहारनपुर जनपद में तल्हेड़ी बुजुर्ग सहारनपुर-मुजफ्फरनगर हाईवे से करीब चार सौ मीटर अंदर बंद पड़ी साखन नहर में बुधवार को करीब 14 वर्षीय किशोरी का शव पड़ा मिला। गले और कमर पर निशान मिलने से पुलिस हत्या समेत विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। शव की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है।
शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस
सूचना पर सीओ अमित कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। किशोरी ने लाल रंग की टी-शर्ट और गहरे नीले रंग का लोवर पहन रखा था। पुलिस ने शव की पहचान कराने के लिए फोटो आसपास के गांवों के प्रधानों को भेजे हैं।
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सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही
पुलिस हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस किशोरी की पहचान और घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाने में लगी है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा मौत का कारण
सीओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किशोरी की मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।