{"_id":"6ae882cd791cdadfa40a8f16","slug":"saharanpur-akash-anand-says-the-bjp-and-congress-are-two-sides-of-the-same-coin-2026-11-02","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सहारनपुर: आकाश आनंद बोले- भाजपा-कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू, अखिलेश भ्रमित; नकुड़ से बसपा प्रत्याशी घोषित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने भाजपा और कांग्रेस को एक सिक्के के दो पहलू बताया, जबकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भ्रमित नेता करार दिया। उन्होंने अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर भी आपत्ति जताई। आकाश सहारनपुर में सरसावा के गांव सौराना में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने तीनों ही दलों पर जमकर भड़ास निकालते हुए उन्हें दलित विरोधी बताया।

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आकाश आनंद दोपहर के समय मंच पर पहुंचे। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते दस साल में सात हजार करोड़ रुपये झूठे विज्ञापनों और बैनरों पर खर्च कर दिए। शिक्षा, रोजगार और पेपर लीक जैसे मुद्दों को उठाकर उन्होंने युवाओं को साधने का प्रयास किया। आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती है। इसीलिए जानबूझकर पेपर लीक कराती है। युवाओं को रोजगार चाहिए, मुफ्त का राशन नहीं।



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कांग्रेस को लेकर कहा कि वह हर काम में बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन उनकी सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न देने में दशकों लगा दिए। बाबा साहब द्वारा संविधान में की गई आरक्षण की व्यवस्था को कांग्रेस की सरकारों ने पूरी तरह लागू नहीं किया।

भाजपा और कांग्रेस को एक सिक्के के दो पहलू बताते हुए कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां भाजपा सरकार की तरह काम किया जा रहा है। झारखंड में जब पेपर लीक हुआ तो कांग्रेसी चुप्पी साध गए और आंदोलनकारी युवाओं पर लाठियां तक बरसाईं। जब दिल्ली में जेनजी आंदोलन कर रहे थे तो राहुल गांधी राजनीति चमकाने के लिए आंदोलन में कूद पड़े। भाजपा और कांग्रेस के लिए कहा कि इनमें एक नाग है तो दूसरा शेषनाग है।



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अखिलेश यादव को उन्होंने भ्रमित नेता बताते हुए कहा कि उन्हें यही नहीं पता कि वह किस दिशा में जा रहे हैं। कभी पीडीए में पी का मतलब पंडित बताते हैं तो कभी पिछड़ा। आकाश आनंद ने जयंत चौधरी को लेकर दिए गए चवन्नी वाले बयान पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने सपा सरकार में हुए मुजफ्फरनगर दंगे का भी जिक्र किया।



भाषा पर रखा संयम

आकाश आनंद ने अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का कई बार नाम लिया, लेकिन हर बार उनके नाम में श्री और बाद में जी का संबोधन किया। अखिलेश यादव पर बोलते हुए सामने बैठी जनता ने अखिलेश के बारे में कई बार टिप्पणी की। एक युवक ने अखिलेश यादव के बारे में अंकल जी तक बोला। इस पर आकाश आनंद ने कहा कि यह आप बोल सकते हैं मैं नहीं।