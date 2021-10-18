Saharanpur News: हेड कांस्टेबल का सिर फोड़ने वाला हिस्ट्रीशीटर अस्पताल में भर्ती

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टेलीफोन एक्सचेंज के पास रहने वाले नोएडा क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल दिलशाद ने आरोप लगाया कि शुक्रवार रात ड्यूटी से घर जा रहे थे। खत्ता रोड पर साप्ताहिक पैठ में भीड़ लगी हुई थी। तभी आगे चल रही एक कार से ई-रिक्शा से टकरा गई। वहां कार सवार दो युवकों ई-रिक्शा चालक की पिटाई कर रहे थे। उन्होंने अपनी कार से निकलकर बीच-बचाव कराया तो कार सवार युवकों ने सरिए से हमला कर घायल कर दिया।वहां खड़े लोगों ने हमलावर हिस्ट्रीशीटर जोगेंद्र बली को पकड़कर पिटाई कर दी और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने दोनों घायलों का सीएचसी में उपचार कराया। जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इसमें सीओ सुकन्या शर्मा का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।